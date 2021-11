Diaz: "Ecco cosa mi piacerebbe avere di Ibra. Sa segnare in ogni modo"

Intervistato da El Pais, Brahim Diaz ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "Cosa ruberei a Ibra? Molte cose. Mi piacerebbe avere la sua capacità di segnare e la sua capacità di capire il calcio. Quello si impara con l'esperienza. Dà buoni consigli, sa sempre dove andrà la palla. Mi piacerebbe avere quel tempismo con la palla e senza palla. È molto completo, ma nell'area è dove fa molti danni, è imprevedibile. Puoi segnare in ogni modo". In merito ai consigli che gli ha dato Ibra, Diaz ha spiegato: "Mi ha detto di avere questa personalità, di essere quello che sono, di divertirmi e che così farò grandi cose. Detto da un mito come Ibra...".