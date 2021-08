Diaz: "Non credo esista un problema fisico, non sono alto ma ho forza"

In merito al suo ambientamento nel calcio italiano, Brahim Diaz ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Non credo esista un problema fisico. Devo dare il massimo, mostrare il mio talento e aiutare i compagni. Non sono alto, ma ho forza. Se mi paragonate a Ibra che è un portento faccio fatica... ma come ho detto sta tutto nella testa e nel pallone".