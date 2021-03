Dida: "Il Milan è casa mia. Mi sento milanese, italiano e milanista"

Nelson Dida, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha commentato così il fatto di essere da tanti anni in Italia: "Mi sento milanese, italiano e milanista. Ho vissuto qui dieci anni, sono superfelice. L’Italia mi ha fatto crescere tantissimo, non soltanto sul piano tattico. Conosco la lingua e in un futuro questo mi aiuterà, ho studiato a Coverciano, ma non è soltanto questo. E’ un senso di appartenenza. Il Milan è casa mia, anzi casa nostra. Anche di Kakà e di tanti altri che sono passati di qui. Milano mi ha fatto crescere, anche nel carattere. Un paese diverso, abitudini diverse. Suggerimenti che mi hanno plasmato anche come essere umano, non soltanto come giocatore".