Dida rivela: "Un giorno vorrei fare l'allenatore"

Domani a San Siro arriva il Manchester United e la mente di molti tifosi milanisti torna alla partita perfetta del 2007. Uno dei protagonisti di quel Milan era Nelson Dida, il quale, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha raccontato: "La qualificazione nacque dalla gara di andata, con una stupenda partita di Kakà. Una gara fondamentale per la sua carriera. Se sento ancora Kakà? Ma sì, ogni tanto ci parliamo al telefono ed è contento della strada che ho intrapreso in Italia. Dallo staff adesso sto imparando tanto, un giorno vorrei fare l’allenatore, non soltanto il preparatore dei portieri, perché mi piacerebbe davvero tanto stare in panchina e decidere come schierare la squadra. Ma quel giorno è lontano".