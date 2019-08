Dida su Paquetà: "Può essere il suo anno"

Nel corso dell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Nelson Dida, fra le altre cose, ha parlato anche del connazionale Lucas Paquetà: "Trequartista o mezzala? Può ricoprire entrambe le posizioni, a mio modo di vedere dipende soprattutto dalle caratteristiche degli attaccanti che ha davanti. Diciamo che siccome gli piace fare gol, più lo avvicini alla porta e meglio è. D’altra parte anche in nazionale ha giocato lì, e pure col 10 sulle spalle. Nei primi sei mesi ha fatto il massimo di quel che poteva, per essere al primo impatto in Italia. Ha imparato tanto, sta crescendo gradualmente. Può essere senza dubbio il suo anno".