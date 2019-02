DJ Ringo: "Higuain? La cosa peggiore che ci potesse capitare. Si è comportato come Bonucci"

DJ Ringo, direttore creativo di Virgin Radio e grande tifoso milanista, ha parlato così a Leggo di Gonzalo Higuain: "La cosa peggiore che ci potesse capitare. Nel calcio, come nella vita, ci vuole coraggio. Coraggio di arrivare in fondo e non arrendersi alla prima difficoltà visto che il Milan lo pagava fior di milioni e invece si è tirato indietro. Si è comportato come Bonucci. Il Milan ci ha guadagnato dall'addio del Pipita? Grazie alla capacità di Leo e Paolo che hanno saputo rimediare con due grandi acquisti. Non voglio pensare cosa sarebbe successo con Fassone e Mirabelli. Probabilmente saremmo finiti all’inferno".