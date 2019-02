DJ Ringo: "Paquetà grande sorpresa. Piatek? Teniamocelo stretto"

Intervistato da Leggo, DJ Ringo, direttore creativo di Virgin Radio e grande tifoso milanista, ha commentato così l'impatto di Piatek e Paquetà: "Piatek? Teniamocelo stretto: abbiamo il bomber. Nuovo Shevchenko? Vedere Sheva è troppo facile. Io ci rivedo grandi giocatori del passato. Ha i colpi di Virdis, gli stessi movimenti in area e e poi di testa è bravo come lui. E c’è anche la combattività di Pierino Prati... Paquetà? Gande sorpresa. A me ricorda Ancelotti. Poi chiaro che ha dei colpi diversi da Carletto. Paquetà alla Kakà? Lo vedo completamente diverso da Ricky".