Donati: "Il Milan ora è una squadra vera, prima era in fase di costruzione"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l'ex rossonero Massimo Donati ha parlato dello stato di forma del Milan. Queste le sue parole:

I rossoneri sono ridotti all'osso numericamente, ma col morale alle stelle

"Il Milan l'ho visto parecchie volte ed è una squadra che sta bene, ha trovato l'assetto giusto e i risultati parlano chiaro. Logico che se hai Ibra hai qualcosa in più, ma devo dire che i tanti ragazzi in squadra sono cresciuti tantissimo. Ora possiamo parlare di una squadra vera, prima era in fase di costruzione".