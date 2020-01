Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio Sportiva Massimo Donati, ex calciatore con un passato rossonero, ha parlato del rendimento di Piatek. Queste le sue parole: " Piatek? Ci sono stagioni in cui gli attaccanti segnano molto, altre in cui segnano meno. Piatek è un buon giocatore ma dietro di lui gli serve una macchina che funzioni bene. Serve equilibrio"