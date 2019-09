Dt Udinese: "Vittoria contro il Milan? Di inaspettato non c'è mai niente nelle prime giornate"

"De Paul? Non c'è mai stato niente di consistente". A riferirlo a TMW è Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese. "Sono più le voci dei giornali che non le trattative. La Fiorentina è stata quella più interessata, ma non ha mai fatto offerte tali da impensierire la società. Anche tutto quello che si è scritto fa parte di una letteratura che non aveva riscontri nella realtà. Prezzo? Non ci hanno mai messo in condizioni di farlo. Ripeto che l'unica che ha parlato molto con l'entourage del giocatore - e alle volte pure qui - è stata la Fiorentina, senza mai fare proposte valide da essere considerate". Il dirigente bianconero è poi tornato sulla vittoria contro il Milan: "Di inaspettato non c'è mai niente nelle prime giornate, tutto può succedere. C'è del rammarico per la bella partita giocata contro il Parma, dove poi è arrivata una sconfitta".