Dunga su Paquetà: "È intelligente, imparerà e riuscirà ad adattarsi"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Carlos Dunga, fra le altre cose, ha parlato di Lucas Paquetà: "Ha giocato solo per un anno al Flamengo da titolare e probabilmente non era pronto per fare lo stesso nel Milan. Il paragone con Kaka non ci sta, perché sono diversi, altro stile. Sono convinto che si adatterà presto; è intelligente, imparerà e crescerà. Per me è un centrocampista di spinta, arriva in area con facilità. Duarte? Ha disputato sei mesi da titolare, deve ancora imparare nella marcatura e nella posizione del corpo".