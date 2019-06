Empoli, Corsi: "Giampaolo è l'allenatore perfetto per il progetto del nuovo Milan"

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi, intervistato da TuttoMercatoWeb.com, ha commentato così la scelta del Milan di affidare la panchina a Marco Giampaolo, ex tecnico dei toscani: "Un'altra scelta che mi intriga e mi convince. Giampaolo è l'allenatore perfetto per il progetto del nuovo Milan: valorizzare i giovani talenti e poi magari metterli sul mercato in stile Arsenal. Lo reputo all'altezza del grande salto e ne approfitto per fare un grosso in bocca al lupo a lui così come a Sarri e a Martusciello (probabile secondo di Sarri alla Juve, ndr)".