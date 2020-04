Empoli, Corsi: "Nessuno ci ha chiesto Ricci, ma non mi sorprende l'interesse delle big italiane"

In merito all'interesse del Milan e di tanti altri club per Samuele Ricci, il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, ha spiegato a Tuttosport: "Non mi sorprende questo. Non ce lo hanno chiesto, è bene precisarlo, ma ci sono stati tanti attestati di stima da parte di tutte le big italiane. Però, oltre l’apprezzamento, non è il momento di pensare a queste cose. Però le rivelo una cosa: verso dicembre la situazione non era per niente bella a livello di classifica, tanto è vero che abbiamo dovuto fare degli interventi importanti sul mercato. Ma una delle poche cose positive è che avevamo scoperto un grande giocatore, ovvero Ricci. Dicevo agli amici che, almeno, mi consolavo con questo ragazzo che poi si è imposto nella seconda parte, giocando diverse gare da titolare".