Empoli, Corsi su Ricci: "E' un predestinato, vorrei che facesse come Tonali"

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato così a Tuttosport di Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 che piace molto anche al Milan: "L’ideale sarebbe che facesse il salto nella massima categoria con l’Empoli. Un po’ come è successo al Brescia con Tonali, che lo scorso anno è stato protagonista in B e poi si è affermato in A. Sarebbe bello se succedesse qualcosa di simile anche a noi con Ricci. Comunque sì, lo ritengo pronto. Perché ha una grande dote, che è la forza mentale. Se commette un errore, non si eclissa. Si ripropone subito per rimanere nel vivo del gioco ed è un segnale di grande personalità e di non soffrire la pressione in situazioni di difficoltà. Poi, di fatto, lo ritengo sul livello di Bennacer e Traoré, che stanno facendo molto bene in Serie A. E dirò che per me Ricci ha un motore superiore. Ha una bella struttura fisica che si può ancora migliorare. È un ottimo atleta, si vedono gli ampi margini di crescita. Tatticamente, il mister lo vede come uomo davanti alla difesa, ma può fare anche la mezzala. Il ragazzo è intelligente. Ed è un predestinato, mi sento di sbilanciarmi. Anche perché è un ragazzo equilibrato mentalmente, con quella giusta modestia che serve per arrivare in alto".