Eranio: "Milan e Napoli squadre spremute, ma meritano questa classifica"

Stefano Eranio, ex calciatore rossonero, si è così espresso a Radio Kiss Kiss in vista di Milan-Napoli: "Milan e Napoli sono squadre spremute, hanno rose competitive fa fanno giocare sempre gli stessi calciatori. Se devo pensare a domenica, allora immagino una partita in cui il Milan e il Napoli cercheranno di prendere il comando del gioco, entrambi vorranno gestire il possesso e segnare un gol quanto prima. Sono due squadre forti che meritano la posizione in classifica che occupano. Ora vedremo tra infortuni e coppa d'Africa gli azzurri sapranno come sopperire alle mancanze. Luciano Spalletti? Il mister è un volpone e saprà come trovare le soluzioni adatte anche in un momento difficile e con tanti infortuni".