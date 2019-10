Eranio sul Milan: "Rosa di qualità, può lottare per il quarto posto"

Nel corso di un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Stefano Eranio ha parlato del Milan di Giampaolo: "Rosa sopravvalutata? No, il Milan è una buona squadra che può lottare per il quarto posto e giocarsela con Roma, Lazio e Atalanta come nella stagione passata. E i rinforzi arrivati dal mercato hanno alzato la qualità: Hernandez è un ottimo terzino e gli altri, da Leao a Bennacer sono tutti elementi di qualità".