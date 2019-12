Everton, Ancelotti su Ibra: "Non so cosa farà. Se vuole venire a Liverpool per divertirsi venga pure, ma non per giocare..."

Durante la sua conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico dell'Everton, Carlo Ancelotti ha rilasciato queste parole su Zlatan Ibrahimovic: "Siamo buoni amici - riporta tuttomercatoweb.com -. Io ho allenato tanti giocatori fantastici, so che ha terminato la sua avventura negli Stati Uniti ma non so quale sia la sua idea per il futuro. Dovrei chiamarlo e magari lo farò. Se vuole venire a Liverpool per divertirsi venga pure, ma non per giocare...".