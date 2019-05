Fedele: "Arrivare quinti non è una crescita, mai fatti caroselli per un simile piazzamento"

Ospite de 'L'Inferno del Lunedì' su Milan TV, il collega Furio Fedele ha parlato così della stagione rossonera: "Sono deluso perché, nuovamente, non ho visto una crescita al Milan. Vi lascio i numeri e tutti i dati che non mi interessano, noto la mancanza di un passo avanti, la delusione e la continua preoccupazione come gli ultimi anni. Arrivare quinti non è una crescita, non ho mai visto fare caroselli per un quinto posto".