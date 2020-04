Felipe Melo: "Ibrahimovic mi aveva chiamato al Milan e al Psg. Io l'ho invitato al Palmeiras"

Intervenuto ai microfoni del canale Youtube Allianz Parque Felipe Melo, calciatore brasiliano con un passato in Italia, ha parlato di un aneddoto che lo lega a Ibrahimovic. Queste le sue parole: “Mi ha chiamato quando era al Milan e quanto era al PSG, avevo quasi chiuso, poi alla fine sono andato al Galatasaray. Poi ci siamo visti a Miami, abbiamo parlato. Non siamo amici, ma ha affetto per me. Gli ho chiesto di venire al Palmeiras ma sto ancora aspettando una risposta”.