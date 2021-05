Ferri sul Milan: "Contro il Cagliari sono mancati il carisma e la personalità di Ibra"

Riccardo Ferri, ex calciatore, ha commentato così a Pressing il momento del Milan dopo il deludente 0-0 contro il Cagliari: "Io contro la Juventus avevo visto un Milan molto attivo. E' vero che i rossoneri hanno fatto bene durante questa stagione anche senza Ibrahimovic, ma contro il Cagliari sono mancati il carisma e la personalità dello svedese. A Bergamo non sarà facile contro un'Atalanta che non è mai arrivata seconda nella sua storia in Serie A, ma il Milan ha dimostrato di saper superare bene le difficoltà".