Festa a MN: "Non credo che il 2017-2018 del Milan rimarrà un anno franco per la UEFA. Al momento non ci sono ipotesi di nuove sanzioni"

Carlo Festa, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it, rispondendo ad una domanda sul bilancio 2017-2018 del Milan: "Il periodo di osservazione è sui prossimi tre anni a partire dal 2018-2019. Quello è il bilancio alla base della quale viene fatta la sanzione di ieri sul Financial Fair Play del triennio 2014-2017. Non credo che rimarrà un anno franco. Probabilmente ci saranno degli altri incontri intermedi con la UEFA, in cui si verificherà se il Milan sta tenendo la barra dritta in vista dell'obiettivo fissato per il 2021. Non è che il Milan si risiederà al tavolo di Nyon direttamente in quell'anno. Nuove sanzioni al Milan per il bilancio 2017-2018? Nel comunicato non se ne parla e al momento non ci sono queste ipotesi. Quest'ultimo bilancio, dunque, pur essendo stato preso in considerazione, non ha avuto un effetto concreto sulla sanzione. Il motivo, secondo me, è perchè Elliott è il nuovo azionista del club e si è ritrovato una situazione non dipendente direttamente da loro. Quindi probabilmente hanno preso in considerazione i tre anni precedenti per una sorta di tecnicalità della UEFA".".