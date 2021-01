Fiorentina, Amrabat: "Ecco perché ho detto no a Milan e Napoli..."

Sofyan Amrabat è stato uno dei centrocampisti più forti dello scorso campionato quando vestiva la maglia del Verona di Juric e ora, dopo qualche difficoltà, è diventato centrale anche nella Fiorentina. "In estate ho preferito i viola al Napoli perché tutti, in particolare il presidente Commisso, mi hanno dato la sensazione di volermi più di ogni altro - ha dichiarato al Corriere dello Sport - Non è stata una decisione semplice perché erano state positive anche le conversazioni con Giuntoli e Gattuso ma anche con Maldini e Boban per il Milan. Mi sono fidato del mio istinto e ho scelto la Fiorentina". Sulle difficoltà incontrate dalla squadra in stagione: "Erano imprevedibili ma abbiamo dimostrato di essere in crescita. La stagione è ancora lunga".