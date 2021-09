Fiorentina, Barone: "Commisso ha avuto la forza di rifiutare grandi offerte per Vlahovic"

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, è intervenuto in conferenza stampa a margine della presentazione di Alvaro Odriozola: "Il nostro mercato è iniziato con Italiano. Una scelta fatta per valorizzare la rosa e far crescere i ragazzi. Dare una linea di gioco che abbiamo già visto nelle prime giornate di campionato. Sono rimasti giocatori che in molti volevano portarci via, ovvero Milenkovic e Vlahovic. Con delle cifre importanti che Commisso ha avuto la volontà e la forza di rifiutare. Noi facciamo un mercato funzionale per la squadra. Tutti i giocatori in gruppo sono contenti di essere alla Fiorentina. Ci sono alcuni che abbiamo voluto trattenere o che abbiamo ripreso come Duncan, Benassi, Saponara Sottil, Kokorin, ma anche ai giovani della Primavera. Anche i ragazzi che abbiamo dato in prestito sono un valore aggiunto per la Fiorentina. Ieri con Commisso ci siamo incontrati con Gravina e abbiamo parlato delle nostre idee per il futuro del calcio italiano. Siamo qui per una giornata importante, ringraziamo il Real Madrid per questo acquisto.