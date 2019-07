Fiorentina, Biraghi sul futuro: "Ho rifiutato il Milan l'anno scorso. A Firenze sto bene"

Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina, ha parlato così del suo futuro oggi in conferenza stampa: "Sono concentrato sul recupero. Ho parlato con Pradè che mi ha detto che faccio parte del progetto e sono contento. Ho rifiutato il Milan l'anno scorso e non penso al futuro. Io voglio un progetto serio e a Firenze sto bene. In testa ho solo il ginocchio e voglio recuperare il più in fretta possibile. Non vedo l'ora di rientrare" riporta tuttomercatoweb.com