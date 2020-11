Fiorentina, Commisso: "Non farò mai stupidaggini come mister Li al Milan"

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è intervenuto in diretta nel corso della trasmissione "Radio Viola" su Lady Radio: "Se io credevo che i tifosi fossero contro di me, sarei già scappato da Firenze. La cosa che chiedo ai fiorentini è datemi tempo. Con Commisso presidente, nessuno si deve preoccupare che la Fiorentina possa fallire. Rocco non farà le stupidaggini che ha fatto mister Li al Milan. I soldi della Mediacom sono veri. Senza ricavi non possiamo competere con chi ha 400-500 milioni di ricavi a stagione. Io non posso mettere ogni anno 50 o 100 milioni. Questo non verrà mai fatto. Lo faremo tramite gli investimenti, tramite il Centro Sportivo o lo stadio se me lo faranno fare. Lasciandomi fare lo stadio potremmo arrivare a 225 milioni di euro di incassi, ma arriveranno solo se verrà fatto il nuovo impianto. Senza introiti e senza incassi è impossibile che la Fiorentina a lungo termine arrivi dove voglio io. Questo non vuol dire che non vogliamo arrivare in Champions a un certo punto ma io bugie non ne voglio dire".