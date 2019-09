Fiorentina, Pezzella: "Ho detto no al Milan. I rossoneri non sono in crisi"

Tra gli obiettivi dell’ultimo mercato milanista c’era anche German Pezzella della Fiorentina, ma il difensore ha detto no ai rossoneri: "La voglia di cancellare le sofferenze dell’ultimo campionato mi ha spinto a restare - ha dichiarato ai microfoni della Gazzetta dello Sport - non volevo abbinare il mio nome a un periodo triste per Firenze e i tifosi viola". Domani la sfida di San Siro: "Mi sorprende la classifica dei rossoneri. Come nel nostro caso non fotografa il valore della squadra. Il Milan è in difficoltà ma non è in crisi. Della formazione di Giampaolo mi piace Suso. Uno che fa la differenza. Uno che può inventarti in un attimo il colpo decisivo. E considero Romagnoli il miglior difensore italiano dopo Chiellini. Noi, però, dobbiamo andare a Milano per cercare di vincere e dobbiamo farlo restando fedeli al nostro stile". Magari con il prezioso aiuto di Ribery: "Lui sa come si vincono partite come quelle contro il Milan".