Florenzi a MilanTV: "Il gol del Napoli arriva da una rimessa nostra data a loro. Ora si riparte, c'è una battaglia da provare a vincere"

Intervistato nel post partita di Milan-Napoli, Alessandro Florenzi ha commentato così la sconfitta: E' mancato l'ultimo tassello per pareggiare questa partita, usciamo da San Siro con tanti rimpianti, sia per il gol preso a freddo, che arriva da una rimessa laterale per noi e data a loro, sia per il gol di Franck, in cui è stato fischiato un fuorigioco "ambiguo", ma l'arbitro ha preso questa decisione e noi possiamo prenderne solamente atto"

Sull'Empoli: "Si riparte sempre, bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno, prendere le energie che abbiamo perché tra tre giorni c'è un'altra battaglia da provare a vincere".

Sulla condizione: "Ora mi trovo molto bene, sia con i compagni di reparto che fisicamente, sto molto meglio rispetto ad inizio anno".