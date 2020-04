Fognini: "Il calcio riparte? Sono matti, inseguono solo il business"

Il Corriere della Sera ha intervistato il tennista Fabio Fognini per parlare soprattutto dell’emergenza Coronavirus: "Il calcio però vuole ricominciare a tutti i costi? Per me sono matti - ha dichiarato - sono morte migliaia di persone e pensano al pallone... Scherzano con la salute delle persone, inseguono solo il business. Che senso ha riaprire senza spettatori? Che senso ha San Siro vuoto? Non esiste, dai".