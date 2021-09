Francia, Deschamps convoca Theo tra i centrocampisti: "È metà difensore e metà attaccante"

Lucas Hernandez e Theo Hernandez finalmente insieme con la maglia della Nazionale. È questa la sorpresa riservata ai due fratelli dal CT Didier Deschamps, che inserito però il milanista tra i centrocampisti. Questa la spiegazione: "Lucas può giocare da centrale o da terzino. È cresciuto come centrale anche se con noi ha giocato più da terzino. Ti permette di avere diverse opzioni. Theo l'ho messo in mezzo al campo perché è un giocatore piuttosto offensivo, metà difensore e metà attaccante. Quindi lo metto in mezzo".