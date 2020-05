Fusetti: "Non vediamo l’ora di tornare in campo. Voglio tornare in Champions con il Milan"

Laura Fusetti, difensore del Milan Femminile, ha parlato così al Corriere dello Sport del suo desiderio in questo momento: "Tornare in campo. Non vediamo l’ora di giocare. Il momento è difficile, però c’è bisogno anche di emozionarsi di nuovo. Dopo due mesi io il rischio me lo prendo. Non ci si può fermare davanti alle paure. Noi siamo pronte, appena ci dicono partite, partiamo. La società non ha toccato i nostri stipendi. Maldini, Gazidis sono sempre disponibili, tengono a noi come a tutte le categorie dei maschi. Spero di restare al Milan a lungo. Non amo cambiare perché una squadra per me diventa una seconda casa. Cosa mi manca di più? Le partite, che sono il momento di puro divertimento. E poi il ritiro pre-gara con la squadra. Un mio sogno? Giocare in Champions: ci sono arrivata col Brescia e voglio tornarci col Milan".