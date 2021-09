Fusetti sulla Champions League: "Queste sconfitte ti fanno crescere"

Laura Fusetti, centrocampista del Milan Femminile, si è così espressa sulla Women's Champions League: "Giocare in Champions League è un’emozione bellissima. Era da tre anni che volevamo arrivare su questo palcoscenico. Abbiamo cercato di dare il massimo, questi scenari internazionali sono un po’ il sogno di tutte le calciatrici. Non vedevamo l’ora di giocarla, anche se il nostro sogno è finito in poco tempo. È stata una grandissima esperienza. La sconfitta contro l’Hoffenheim ci ha dato un grande insegnamento, abbiamo lottato fino alla fine ma hanno dimostrato di essere superiori. Ci dispiace di essere uscite, ma queste sconfitte ti fanno crescere. Queste partite ti danno qualcosa in più e ti arricchiscono e penso che dobbiamo uscirne ancora più forti".