G. Galli a MN: "Gap con la Juve? Per colmarlo servono 200-300 milioni"

Giovanni Galli, ex portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it della pazienza che sarà richiesta ai tifosi rossoneri nei prossimi anni: "Dobbiamo un po’ cambiare il nostro modo di vedere le cose. Non credo che ci sia qualcuno al mondo in grado di fare quello che fece Berlusconi trentacinque anni fa: comprare una squadra, prendere un allenatore e il secondo anno vincere lo Scudetto. Credo che sia difficilissimo per tutti, anche perché oggi il gap che c’è tra la Juventus e le altre squadre vale 200-300 milioni. Per cui, chi è dietro dovrebbe investire queste cifre per raggiungere la Juve e senza commettere errori. Credo che sia più logico e intelligente avere il tempo necessario per poter costruire e poi diventare imbattibili fra tre-quattro anni. A me non interessa vincere lo Scudetto la prossima stagione e poi sparire nuovamente per dieci anni. Credo che la proprietà stia lavorando per riportare il Milan ad altissimi livelli e farcelo rimanere".