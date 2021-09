G. Galli su Maignan: "È efficace, forte fisicamente e molto elastico"

Dalle colonne del Corriere della Sera, Giovanni Galli ha parlato del portiere del Milan, Mike Maignan: "Stilisticamente è da rivedere, però è efficace, forte fisicamente, molto elastico: la scuola italiana gli servirà per migliorare nella tecnica di base, come è successo storicamente con Taffarel, Dida, Alisson e lo stesso Szczesny. A questo va aggiunto un dato di fatto non banale, perché Maignan aveva il compito delicato di sostituire Donnarumma e di debuttare in un grande club: la sua struttura mentale gli ha subito permesso di far vedere le sue qualità".