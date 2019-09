Galante: "Emozionanti i progetti per il nuovo stadio di Milano"

A margine della presentazione dei due progetti in corsa per la realizzazione del nuovo stadio di San Siro ha parlato anche l'ex difensore dell'Inter Fabio Galante (adesso nella dirigenza): "Favorevole o contrario all'abbattimento di San Siro? Dico solo che è stato emozionante vedere i due progetti presentati. Peccato non poterci giocare, sarebbe spettacolare. Ma lo sarà per tutti. Non si vivrà questa struttura solo la domenica, ma 365 giorni all'anno. Quando saranno realizzati questi progetti, tutti saranno più contenti".