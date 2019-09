Galante: "Nei derby non conta la classifica, Milan e Inter sono due ottime squadre"

Fabio Galante, ex difensore dell'Inter, ha commentato così a Leggo il derby di domani sera: "I derby fanno sempre storia a sé. Non conta la classifica, non conta lo stato di forma. Credo che si giocherà molto sulle emozioni. Sia l’Inter che il Milan sono due ottime squadre. Gli automatismi, essendo alla quarta di campionato, non ci sono ancora ma penso che siano già entrambe molto forti".