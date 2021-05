Galli: "Se i contagi aumenteranno non sarà per i 30 mila in piazza Duomo"

Tiene banco la polemica legata ai tanti tifosi dell’Inter riversatisi a Piazza Duomo dopo la vittoria dello Scudetto. Una vicenda che avrà un’incidenza inferiore sui contagi rispetto alle riaperture, secondo l’infettivologo Massimo Galli: “Se i contagi aumenteranno, cosa che non mi auguro ma temo - dice a FanPage - andranno ben al di là della festa dello scudetto dell’Inter, e non lo dico perché sono interista. Incideranno le riaperture e le scuole, cose che persone, non i 30 mila che sono andati in piazza per lo scudetto, sbagliando per carità. Secondo logica ci vorranno 3-4 settimane. Potrà anche capitare che non succeda nulla, e di questo potrò solo compiacermi. Lo spero, ma non lo credo”.