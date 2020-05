Galliani elogia Ganz: "Fu uno dei protagonisti dello scudetto del 99"

Dalle colonne del Messaggero Veneto, Adriano Galliani, tra le altre cose, ha parlato anche di Maurizio Ganz: "Fu uno dei protagonisti dello scudetto del 1999. Nelle ultime gare segnò gol decisivi. Quello che mi è rimasto più impresso lo fece alla Sampdoria. Minuto 93, Ambrosini che non ha mai battuto un corner in vita sua, lo calciò perché non c’era più tempo e in mischia Maurizio calciò segnando, grazie anche a una deviazione, la rete del 3-2. In quel momento capimmo davvero che lo scudetto era possibile".