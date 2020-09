Galliani su Gattuso: "Ha grandissima voglia e determinazione. Dopo Istanbul l'ho rinchiuso in una stanza perchè voleva andare via"

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Adriano Galliani ha parlato di Gennaro Gattuso, del suo presente da allenatore e del suo passato come giocatore rossonero. Queste le sue parole: "Gattuso allenatore? Rino è un ragazzo straordinario, è arrivato da noi nel 1999 che aveva 21 anni. Lui è una persona straordinaria e ha fatto benissimo da calciatore con questa sua voglia e determinazione. Nel 2005 ci fu la sconfitta di Istanbul, Gattuso arrivò e disse di voler andare via perché il dolore era troppo forte. Io l'ho rinchiuso in una stanza lasciandolo lì per una giornata intera, con il papà di Rino che mi dava ragione. Poi abbiamo trovato, solo 2 anni dopo, in finale il Liverpool e lo battiamo, giocando peraltro molto peggio."