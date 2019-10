Ganz a Sky: "Oggi ha vinto lo sport. Il calcio femminile mi ha cambiato"

Intervistato ai microfoni di Sky, Maurizio Ganz ha parlato della vittoria di oggi: "Oggi ha vinto lo spettacolo. Bisogna applaudire le due squadra e i tifosi. È stata una giornata di festa, una giornata dove si è tifato e che dovrebbe essere così in tutti i campi di tutte le categorie. Quando vinci il derby è bellissimo. Il campionato è lungo ma vogliamo fare bene. Sono arrivate giocatrici forti che non si conoscono. C'è stata una bella reazione dopo l'1-1. Mettendo Giacinti sulla sinistra le cose sono migliorate. Non mi aspettavo di trovare un ambiente puro, dove le ragazze danno il 100% e vogliono migliorarsi. Non vedo l'ora, quando finisce l'allenamento, che arrivi subito il giorno dopo così posso ancora allenare le ragazze. Il calcio femminile mi ha cambiato. Il mio comportamento in panchina è migliorato."