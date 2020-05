Gastaldello: "Noi calciatori siamo privilegiati ma non siamo tutti Ronaldo"

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io, il difensore del Brescia Daniele Gastaldello ha parlato della questione stipendi. Queste le sue parole: "Le scadenze sono un problema. Noi calciatori siamo privilegiati ma ricordo che si sono anche giocatori di categorie inferiori che guadagnano il minimo federale e devono mantenere una famiglia. Devono essere pagati e non in ritardo. Credo che non si debba generalizzare tutto il mondo del calcio. Non tutti solo Cristiano Ronaldo".