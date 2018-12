Gattuso a Sky: "Non dobbiamo farci sorprendere dall'Olympiakos, dovremo battagliare. Clima? Domani capiremo il nostro livello di personalità"

Gennaro Gattuso ha parlato a Sky Sport: “La storia dice che Atene porta bene al Milan quando fai le finali ma contro le squadre greche si fa fatica. Sono tanti anni che non si riesce a vincere con squadre greche. C’è la consapevolezza che dovremo battagliare, con una squadra che gioca bene e a San Siro ci ha messo in difficoltà. Non dobbiamo farci sorprendere, anche dal clima”

Sulla reazione della squadra: “Dobbiamo essere bravi a non farci sorprendere, a fare una partita di personalità, rispettare l’avversario e aspettarci la pressione alta dell’Olympiacos. Voglio vedere grande voglia e personalità”

Sulla formazione e sulla continuità: “Suso ha un piccolo problema, domani lo valutiamo. Ora stiamo provando a giocare con due attaccanti, è inutile pensare di difenderci e basta qua. Ora Cutrone e Higuain vanno messi in condizione di esprimersi al meglio. Il Pipita può fare molto di più e lo sa, la strada è quella di fargli trovare più minuti e continuità”

Sulle eliminazioni di Inter e Napoli: “Dispiace vedere due squadre forti come Inter e Napoli uscire dalla Champions League, fa male al nostro calcio. Abbiamo bisogno che il nostro calcio torni importante. Mi è dispiaciuto. Ma questo fa capire anche l’importanza dell’Europa League con squadre fortissime. Dobbiamo fare di tutto per passare il turno”

Sul momento della squadra e su Paquetà: “Paquetà lo avevo già visto tanto in questi mesi nelle ultime partite di campionato, so quali sono le sue qualità. È stato accolto bene, si è allenato con serenità, fino a giovedì starà con noi. Penso abbia doti importanti. Sono contento per come abbiamo gestito il momento difficile, sono contento per come i ragazzi stanno bene tra di loro. Non deve mai mancare l’entusiasmo con la consapevolezza che domani ci giochiamo qualcosa di importante. Bisogna fare una grande partita, non basta solo saper giocare a calcio. Domani l’ambiente ci farà capire il nostro livello di carattere. Sarà un buon test”