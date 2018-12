Gattuso e il mercato: "Cedere i big? A me non risulta"

In merito alla tante voci di mercato intorno ad alcuni giocatori rossoneri, Rino Gattuso ha dichiarato oggi in conferenza stampa a Milanello: "Siete voi che li state impacchettando, che li state mandando via. È periodo natalizio, state facendo i pacchetti e li state mettendo sopra gli alberi. Tutti quello che scrivete a livello di mercato, finanziario e fair play sono tutte cose che non ho ancora affrontato con la società. Nessuno è ancora venuto a dirmi 'lo riscattiamo, non lo riscattiamo', sono cose che sento dire solo da voi della stampa. So che abbiamo dei vincoli e non possiamo fare moltissimo sul mercato, ma siete voi che continuate a dire che dovremo vendere Çalhanoglu, Suso, Higuaín... A me non risulta".