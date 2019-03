Gattuso non ci sta: “Lazio-Milan? Mi dovete spiegare come si prepara una partita per pareggiare…”

Gennaro Gattuso ha parlato del gioco difensivo visto soprattutto contro la Lazio. Ecco il suo ragionamento in conferenza stampa Milanello: "Con la Lazio abbiamo fatto una grande partita a livello difensivo ma abbiamo sbagliato a livello tecnico. Ma ci sta. Però non è vero che abbiamo preparato la partita per pareggiarla, mi dovete spiegare come si fa a preparare una partita per pareggiarla... Il paragone con Rocco? Sono orgoglioso, il primo a vincere la coppa Campioni, ha inventato il catenaccio quindi sono orgoglioso. Non dimentichiamo le cose positive che il calcio italiano ha creato in passato".