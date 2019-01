Gattuso: "Piatek mi piace, parla con tutti a Milanello. Titolare? O lui o Cutrone"

Dopo l'esordio in Serie A contro il Napoli con la maglia rossonera, queste le dichiarazioni di mister Gattuso su Piatek: "Mi ricorda Tomasson, ha caratteristiche ben precise: Jon non si risparmiava mai in allenamento e ci dava una grandissima mano anche quando giocava dall'inizio. Piatek è arrivato da poco ma mi piace, è un ragazzo curioso che guarda le foto a Milanello: gli piace osservare, parlare e vivere la struttura. Questo è qualcosa di bello. Titolare domani? Se la giocano lui o Cutrone".