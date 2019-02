Gattuso rivela: "Paquetà non si è allenato due giorni per la febbre, Bakayoko non doveva giocare stasera ma ha stretto i denti"

Durante l'intervista post-partita a Milan TV, Rino Gattuso ha rivelato: "Abbiamo perso il filo nel primo tempo, abbiamo giocato troppo perimetrali. Anche il palleggio è stato troppo lento, però poi nella ripresa abbiamo fatto bene, un terzino andava e l'altro si fermava. Sono venute fuori tante giocate interessanti. Ero un po' preoccupato perchè Paquetà non si è allenato per due giorni per la febbre, Bakayoko non stava bene, ma ha stretto i denti e ha giocato. Anche lui aveva un po' di febbre. Potevamo fare meglio, ma va bene così".