Gattuso su Caldara: "Domani giocherà con la Primavera massimo 50 minuti"

In merito alle condizioni di Caldara, che domani giocherà con la Primavera, Rino Gattuso ha dichiarato oggi in conferenza stampa a Milanello: "Oggi si è allenato con la Primavera, domani giocherà con loro massimo 50 minuti. Viene da un lungo infortunio, spero di dargli presto la possibilità di scendere in campo. Vedremo come andrà domani".