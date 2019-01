Gattuso su Cutrone: "Ha capito le mie parole, l'ho visto cambiato dall'inizio del nuovo anno"

In conferenza stampa alla vigilia di Milan-Napoli, Rino Gattuso ha parlato così di Patrick Cutrone: "Su Patrick, come ho detto anche a lui, da 2-3 settimane a questa parte ha probabilmente capito le parole che gli dico. Non ho visto la faccia storta quando non gioca e gli ho fatto i complimenti, non è un caso che abbia fatto doppietta quando è entrato. L'ho visto cambiato dall'inizio del nuovo anno".