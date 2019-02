Gattuso sulla dirigenza: "Leo, Maldini e Gazidis sono un valore aggiunto. C'è un rapporto incredibile"

Alla vigilia del match contro l'Empoli, Rino Gattuso ha parlato così in conferenza del suo rapporto con la società: "Leo, Paolo e Gazidis sono un valore aggiunto, con loro c'è sempre un confronto, sono stati bravi a farmi crescere. Ci sta che in un rapporto lavorativo si possano vedere le cose in maniera diversa, ma c'è confronto e rispetto. C'è un rapporto incredibile, andiamo d'accordo. Le discussioni ogni tanto ci stanno, si discute in famiglia, figurati se non si può discutere nel lavoro".