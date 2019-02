Gattuso sulle donne e la tattica: "Quando parlo con la Morace c'è sempre un confronto aperto e interessante"

In merito alle polemiche dei giorni scorsi sulle donne e il calcio, Rino Gattuso ha spiegato oggi in conferenza stampa: "Tre volte a settimana parlo con un coach, la Morace, molto preparato. Penso che nel mondo in cui viviano ci sono tantissime donne che ne capiscono. Quando parlo con Carolina c'è sempre un confronto aperto e interessante".