Gattuso: "Suso? Quota 10 assist, non succedeva da un decennio al Milan"

In conferenza stampa, mister Gattuso ha parlato così del momento di Suso: "È un giocatore importante. Eravate voi giornalisti che chiedevate di metterlo fuori, ma se guardo i numeri ha segnato e raggiunto 10 assist. Era da un decennio che al Milan qualcuno non arrivava ad una simile cifra. Un giocatore può avere alti e bassi, è normale, ma per come gioca è importantissimo per noi".